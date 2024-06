Secondo le proiezioni il partito di estrema destra è secondo dietro ai popolari della Cdu/Csu

In Germania vola AfD, secondo partito, alle elezioni europee. Le proiezioni vedono i popolari della Cdu/Csu primo partito al 30%, crollano i Verdi rispetto alle Europee del 2019: dal 20,5 passano al 12%. Tengono i liberali della Fpd con 5,4% (contro 5,0). Cresce l’estrema destra della AfD che dall’11 passa al 16,5%. Calo dei socialisti della SpD dal 15.8% al 14. Secondo le ultime proiezioni di Ard sulle elezioni Europee AfD, risulta addirittura il primo partito nei Laender della Germania orientale, con il 27,1%. I socialdemocratici dell’Spd di Olaf Scholz ottengono, al momento, solo l’11,4%, restando dietro anche al nuovo partito dei cosiddetti ‘rossobruni’, i populisti di sinistra dell’Alleanza Sarah Wagenknecht (Bsw), con il 13,1%. La Cud ‘tiene’ con il 20,7%, mentre calano Verdi (6,4%) e Fdp (3%), gli altri due partiti al governo con l’Spd. La sinistra di Die Linke ottiene il 5,5% nelle regioni dell’ex Ddr.

Europee, Merz (Cdu): “Grave sconfitta per Scholz”

Il presidente della Cdu, Friederich Merz ha commentato le proiezioni delle elezioni Europee in Germania definendole “una buona giornata per l’Unione” e una “grave sconfitta” per il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La Cdu, al momento, si è posizionata in testa, mentre l’Spd di Scholz è stato scavalcato dal partito di estrema destra dell’AfD. Male anche gli altri due partiti di governo, Verdi e Fdp. “Questo dovrebbe dare alla coalizione di governo qualcosa su cui riflettere. È necessario un cambiamento di politica”, ha sottolineato Merz. “Il partito del Cancelliere ha il 14%, noi ne abbiamo più del doppio”, ha detto il segretario generale della Cdu, Carsten Linneman, secondo cui Scholz non può continuare così. “In realtà dovrebbe chiedere la fiducia al Bundestag”, ha detto Linnemann. Le cose non possono andare avanti così”. “Quello che stiamo vivendo è disastroso. O il governo cambia rotta oppure deve aprire la strada a nuove elezioni”, ha detto ancora Linnemann.

Stime seggi Germania: 30 al Ppe, 16 ai Verdi, 14 a S&d e 19 AfD

Secondo le stime della Germania pubblicate poco fa dal Parlamento europeo, basate sugli exit poll, i 96 seggi dovrebbero essere così distribuiti: 30 al Ppe, 14 a S&D, 16 ai Verdi, 19 ai non-iscritti (Afd), 8 a Renew, 4 a La Sinistra e 5 ad altri.

Leader AfD esultano: “Un super risultato”

Il co-leader dell’AfD, Tino Chrupalla ha definito “storico” il risultato del suo partito che, secondo gli exit poll, è al secondo posto alle elezioni Europee in Germania. “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato e penso che continuerà a migliorare con il passare della serata”, ha detto Chrupalla, come riporta Ard. Secondo le prime previsioni, rispetto alle elezioni Europee del 2019 l’AfD è riuscita ad aumentare la propria quota di voti dall’11 al 16 al 16,5%.Anche la co-leader dell’AfD Alice Weidel ha parlato di un “super risultato”. Weidel ha sottolineato l’importanza di questo successo per il partito e ha evidenziato che il risultato ha confermato la fiducia degli elettori nell’AfD. Weidel ha inoltre spiegato che il partito entrerà nella prossima legislatura rafforzato e perseguirà i suoi obiettivi politici con ancora maggiore determinazione.

