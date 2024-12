Il ministero della Difesa e l’esercito della Sud Corea non obbediranno ad alcun ordine di esecuzione della legge marziale qualora venissero emessi di nuovo: lo ha affermato il ministro della Difesa in carica, mentre si moltiplicavano le voci sulla possibilità di un’altra dichiarazione di legge marziale. Lo riporta l’agenzia Yonhap. “Le voci che circolavano questa mattina sui segnali di un’altra dichiarazione di legge marziale non sono vere“, ha affermato il ministro della Difesa in carica Kim Seon-ho in una conferenza stampa di emergenza. “Anche se ci fosse un ordine di emissione della legge marziale, il ministero della Difesa e i capi di stato maggiore congiunti non lo accetterebbero mai“, ha affermato Kim.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata