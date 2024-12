La Russia ha chiuso il consolato generale della Polonia a San Pietroburgo in quella che ha definito “una ritorsione per la chiusura del consolato russo a Poznan”. Lo ha dichiarato giovedì il ministero degli Esteri di Mosca in un comunicato. Tre diplomatici polacchi in servizio sono considerati “indesiderabili” ed è stato ordinato loro di lasciare il Paese entro il 10 gennaio 2025. Le tensioni tra il Cremlino e Varsavia, membro della Nato e alleato di Kyiv, sono aumentate da quando Mosca ha invaso l’Ucraina nel 2022.

