Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati da giovedì sera a Baltimora, nel Maryland, nel contenere un incendio divampato a causa dei forti venti. Le fiamme si sono propagate rapidamente su una vasta area anche per la presenza di sterpaglie. I soccorsi hanno comunicato che, al momento, l’incendio non è ancora sotto controllo. In via precauzionale la superstrada Interstate 83 e la metropolitana leggera della città sono state chiuse in alcuni tratti. Momentaneamente almeno due scuole superiori saranno chiuse venerdì.

