Sostituito il ministro della Difesa, presunto ispiratore della dichiarazione di legge marziale. Sabato si vota l'impeachment

La polizia sudcoreana ha iniziato a indagare sul presidente Yoon Suk-yeol per presunta ‘insurrezione’ in seguito alla sua dichiarazione di legge marziale. Lo ha riferito Woo Jong-soo, capo del quartier generale investigativo nazionale della National Police Agency, che ha detto ai legislatori che “il caso è stato assegnato”. L’ufficio del presidente Yoon ha riferito che non ci saranno state dichiarazioni pubbliche oggi. Lo riferiscono i media locali.

Yoon sostituisce ministro della Difesa

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha accettato le dimissioni del ministro della Difesa Kim Yong-hyun, tra le crescenti polemiche sul suo ruolo nella dichiarazione di legge marziale, poi abortita, di Yoon. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Kim, che ha proposto la dichiarazione della legge marziale a Yoon, si è offerto di dimettersi mercoledì, dopo che Yoon ha improvvisamente dichiarato la legge marziale martedì sera e ha revocato il decreto poche ore dopo, in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale di una risoluzione per annullarla. Yoon ha nominato al suo posto Choi Byung-huk, un generale a quattro stelle in pensione attualmente in servizio come ambasciatore della Corea del Sud in Arabia Saudita.

Opposizioni, voto impeachment Yoon sabato

In Corea del Sud il Partito Democratico (Dp) e altre opposizioni, ha riferito che intende mettere ai voti sabato la mozione di impeachment contro il presidente Yoon Suk Yeol per la dichiarazione di legge marziale, poi revocata. Lo riporta l’agenzia Yonhap ricordando che il Dp e altri cinque partiti minori di opposizione hanno presentato una mozione di impeachment, sostenendo che la dichiarazione di legge marziale di Yoon costituisca una violazione della Costituzione e di altre leggi. La legge marziale è stata revocata sei ore dopo, dopo essere stata respinta da 190 legislatori in Parlamento. Cho Seung-rae, portavoce del Dp, ha affermato che la votazione è prevista per le 19 (ora locale, le 11 in Italia) di sabato per consentire ai legislatori del partito al governo di avere abbastanza tempo per deliberare sulla loro decisione sulle azioni di Yoon.

