La mozione di impeachment può essere votata da 24 ore dopo la sua presentazione fino a non oltre 72 ore dopo

Verso l’impeachment per il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, dopo l’imposizione (e la revoca) della legge marziale nel Paese. Il principale partito d’opposizione sudcoreano, il Partito democratico, ha proposto oggi 4 dicembre l’impeachment per il presidente e prevede di tenere poi una votazione sull’impeachment il 6 o il 7 dicembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando quanto filtra dal partito stesso, precisando che il calendario delle votazioni potrebbe cambiare a seconda delle mosse del partito di governo o dell’ufficio presidenziale.

“Sembra che si stia cercando di procedere con il processo di impeachment il più rapidamente possibile”, scrive Yonhap.

Han Dong-hoon, leader del People Power Party, partito di Yoon Suk Yeol, ha esortato il presidente sudcoreano a spiegare la sua “tragica” decisione di introdurre la legge marziale e ha chiesto il licenziamento del ministro della Difesa del Paese. “Il presidente deve spiegare direttamente e in modo approfondito questa tragica situazione”, ha aggiunto. “Il ministro della Difesa, che ha raccomandato questa legge marziale, dovrebbe essere immediatamente rimosso e tutti i responsabili devono essere ritenuti rigorosamente responsabili”.

Come funziona l’impeachment in Corea del Sud

Se una mozione di impeachment viene proposta il 4, deve essere presentata alla sessione plenaria che si terrà subito dopo: la strategia è quella di anticipare il più possibile la data di presentazione, dunque la leadership del Partito democratico ha informato i parlamentari che la plenaria si terrà non appena passata la mezzanotte locale, dunque tecnicamente il 5.

La mozione di impeachment può poi essere votata da 24 ore dopo la sua presentazione fino a non oltre 72 ore dopo. Secondo il piano del Partito democratico, la sessione plenaria per la votazione dovrebbe tenersi dalla mezzanotte del 6 alla mezzanotte del 7 circa.

Il Partito democratico ha chiesto a Yoon dimissioni immediate, dicendo che altrimenti si muoverà per chiedere l’impeachment dopo che nella tarda serata locale di martedì Yoon ha dichiarato la legge marziale d’emergenza. Questa tuttavia è rimasta in vigore solo 6 ore, visto che il Parlamento ha votato per la sua revoca, che è stata poi formalizzata in una riunione di Gabinetto intorno alle 4.30 locali.

Gli alti consiglieri e segretari del presidente hanno intanto offerto le loro dimissioni in massa a seguito dei fatti di ieri. Lo ha riferito l’ufficio di Yoon, aggiungendo che il presidente ha anche rinviato il programma ufficiale che aveva per la mattinata locale di mercoledì.

Il Giappone ha espresso “preoccupazione”

Il primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, ha espresso “preoccupazione eccezionale e grave” per la decisione del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, di dichiarare martedì la legge marziale, scelta poi revocata dopo 6 ore a seguito del voto in tal senso del Parlamento. Ishiba ha detto che sta monitorando attentamente la situazione in Corea del Sud e ha aggiunto che il suo governo sta “adottando tutte le misure possibili” per garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi nel Paese vicino.

Blinken: “Bene il ritiro della legge marziale in Corea del Sud”

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha accolto con favore la decisione del Presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol di revocare la legge marziale appena poche ore dopo averla imposta.

“Accogliamo con favore la dichiarazione del Presidente Yoon, secondo cui avrebbe revocato l’ordine di dichiarare la legge marziale di emergenza in conformità con la Costituzione della Repubblica di Corea, dopo il voto unanime dell’Assemblea nazionale di respingere la dichiarazione”, ha affermato Blinken, utilizzando l’acronimo del nome formale della Corea del Sud. “Continuiamo ad aspettarci che i disaccordi politici vengano risolti pacificamente e nel rispetto dello stato di diritto”, ha dichiarato.

