I sostituti procuratori generali della prima sezione civile della Corte di Cassazione, Luisa De Renzis e Anna Maria Soldi, nell’udienza di questa mattina dove sono stati discussi i ricorsi sui trattenimenti dei Migranti nel Cpr di Gjader in Albania, hanno chiesto di sospendere i trattenimenti in attesa che la Corte di Giustizia UE, il 25 febbraio del 2025, si pronunci in merito alla questione del Paesi sicuri.

All’udienza era presente l’Avvocatura Generale in rappresentanza del Viminale e della Questura di Roma che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi delle difese dei Migranti. Gli avvocati dei cittadini stranieri che erano stati portati in Albania hanno chiesto l’inammissibilità dei ricorsi presentati dall’Avvocatura e in sub ordine che la Cassazione sollevi il rinvio pregiudiziale alla Ue sulla corretta interpretazione del concetto di Paese sicura (Direttiva 2013/32 UE – ndr). La Suprema Corte si pronuncerà nelle prossime settimane.

