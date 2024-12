Gregor Formanek è accusato di concorso in omicidio in 3.300 casi. E' stato una guardia ss nel campo di concentramento di Sachsenhausen

A 100 anni di età l’ex guardia di un campo di concentramento nazista, Gregor Formanek, potrebbe finire sotto processo. Le accuse nei suoi confronti mosse dalla Procura di Giessen nell’agosto dello scorso anno sono di concorso in omicidio in 3.300 casi.

A maggio, il tribunale regionale di Hanau aveva rifiutato di aprire il procedimento principale contro l’ex ss a causa della sua “incapacità permanente di sostenere un processo”. Tuttavia, secondo quanto riporta Bild, il Tribunale regionale superiore ha ora annullato questa decisione. L’avvocato Hans-Jürgen Förster, che rappresenta i querelanti congiunti nel procedimento, ha spiegato che “nella sua decisione del 22 ottobre, il 7° Senato Penale del Tribunale Regionale Superiore di Francoforte sul Meno ha ribaltato la decisione della 2° Grande Camera Penale del Tribunale Regionale di Hanau del 6 maggio 2024, che aveva rifiutato di aprire il procedimento principale a causa dell’incapacità permanente dell’imputato F. di sostenere il processo, a seguito di un ricorso immediato da parte mia e dell’ufficio del pubblico ministero”.

L’ex ss avrebbe sostenuto la “crudele e subdola uccisione di migliaia di prigionieri”

L’avvocato ne è stato informato solo ieri. Secondo Förster, il Tribunale superiore di Francoforte ha rinviato il caso alla stessa divisione penale del Tribunale regionale di Hanau per una nuova decisione. I giudici non hanno accolto la richiesta che fosse la stessa Corte regionale superiore a decidere sull’apertura di un procedimento contro il centenario. L’ex ss Formanek avrebbe sostenuto la “crudele e subdola uccisione di migliaia di prigionieri” nel campo di concentramento di Sachsenhausen, vicino a Oranienburg (Brandeburgo), tra il luglio 1943 e il febbraio 1945. Un documento della Stasi afferma, inoltre, che nel periodo trascorso come guardia del campo di concentramento di Sachsenhausen, Formanek “ha continuato a uccidere prigionieri”.

Rintracciato dai giornalisti inglesi di The Sun

I giornalisti del tabloid inglese The Sun hanno rintracciato l’ex guardia nazista un anno fa nella sua città natale, dove aveva vissuto senza essere riconosciuto per decenni. All’epoca Förster non commentò le accuse. Un anno fa, l’ex guardia del campo di concentramento avesse una capacità limitata di sostenere un processo. Dopo il rinvio a giudizio, un esperto incaricato dal Tribunale regionale di Hanau ha poi certificato che Förster era permanentemente inabile a sostenere un processo. Il tribunale regionale si è quindi rifiutato di aprire il procedimento. A seguito della decisione del Tribunale regionale superiore, è ora necessario prendere una nuova decisione.

