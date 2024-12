Respinto il ricorso della presidente Salome Zurabishvili e di altri 30 politici

La Corte Costituzionale della Georgia ha respinto il ricorso della presidente della Repubblica Salome Zurabishvili e di altri 30 politici che chiedevano che le elezioni parlamentari tenutesi lo scorso 26 ottobre e vinte dal partito di governo ‘Sogno Georgiano‘ fossero dichiarate incostituzionali.

“Le rivendicazioni costituzionali non sono accettate per l’esame nel merito. Il verdetto è definitivo e non è soggetto ad appello o revisione”, ha dichiarato la Corte, citata dall’agenzia russa Ria Novosti.

