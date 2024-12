La tragedia durante il match tra Labe e Nzerekore. Tra le vittime anche bambini

È di 56 morti e decine in Guinea il bilancio della calca creatasi a seguito degli scontri scoppiati durante una partita di calcio nella città di Nzerekore, nel sud del Paese. Lo riferiscono i media locali e una coalizione di partiti politici, precisando che fra le decine di tifosi rimasti uccisi ci sono anche bambini. La calca è scoppiata nel pomeriggio di domenica durante una partita fra le squadre di Labe e Nzerekore, nello stadio di Nzerekore, che era la finale di un torneo in onore del leader militare della Guinea, Mamadi Doumbouya.

“Durante la calca si sono registrate delle vittime”, ha riferito in un post su X il primo ministro della Guinea, Amadou Oury Bah, senza precisare il numero delle vittime. Una coalizione di partiti politici nota come Alleanza Nazionale per l’Alternanza e la Democrazia ha dichiarato però in un comunicato che la calca ha provocato decine di morti e feriti. Il caos, secondo quanto riferito dai media locali, è seguito a un rigore contestato, a seguito del quale ci sono stati lanci di pietre da parte di tifosi arrabbiati e un’invasione di campo. I media locali aggiungono che le forze di sicurezza avrebbero poi cercato di usare gas lacrimogeni nel tentativo di riportare la calma.

Il rigore contestato “ha fatto arrabbiare i tifosi, che hanno lanciato pietre. È così che i servizi di sicurezza hanno usato i gas lacrimogeni”, ha riferito la testata locale Media Guinea, aggiungendo che molti dei morti sono bambini e che alcuni dei feriti, ricoverati in un ospedale della regione, sono in condizioni critiche. I video che sembravano essere stati girati durante questi incidenti mostrano una parte dello stadio che grida e protesta contro l’arbitraggio e poi lo scoppio di scontri, mentre i tifosi si riversavano sul campo; la gente correva nel tentativo di fuggire dallo stadio, molti hanno saltato una recinzione alta. I filmati mostrano anche molte persone stese a terra in quello che sembrava un ospedale, mentre la folla si radunava nelle vicinanze, alcuni assistendo i feriti. La coalizione Alleanza Nazionale per l’Alternanza e la Democrazia ha chiesto l’apertura di un’inchiesta, affermando che il torneo è stato organizzato per raccogliere consensi per le ambizioni politiche “illegali e inappropriate” del leader militare. La Guinea è guidata dai militari da quando i soldati hanno spodestato il presidente Alpha Conde nel 2021. È uno dei sempre più numerosi Paesi dell’Africa occidentale – tra cui Mali, Niger e Burkina Faso – in cui i militari hanno preso il potere.

