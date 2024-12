Studenti e insegnanti abbandonano le lezioni per unirsi in cortei pro Ue

Eventi come quelli di piazza Maidan in Ucraina “non si sono mai tenuti in Georgia e non si terranno mai, tutto questo è apparso quest’anno”. È quanto ha affermato il primo ministro della Georgia Irakli Kobakhidze in conferenza stampa commentando le proteste in corso dopo la decisione del governo di sospendere i negoziati di adesione all’Unione europea fino alla fine del 2028. “Possiamo vedere che c’era un piano coordinato e pre-scritto”, ha aggiunto, come riporta l’agenzia Interpressnews, “finanziamenti esteri sono stati coinvolti nella realizzazione di questo piano”.

Cremlino paragona situazione all’Ucraina

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha paragonato quanto sta accadendo in Georgia agli eventi di Maidan in Ucraina. “Probabilmente il parallelo più diretto che possiamo tracciare è quello con gli eventi del Maidan in Ucraina, tutti i segni di un tentativo di attuare una ‘rivoluzione arancione‘”, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando gli eventi in Georgia.

Studenti e professori abbandonano lezioni per protesta

Gli studenti di vari istituti scolastici di Tbilisi e di diverse città della Georgia hanno abbandonato le lezioni in segno di protesta. Gli studenti, insieme ai professori, sono scesi in corteo per le strade. Lo riporta l’agenzia georgiana Interpressnews. Le lezioni sono quindi state sospese nella scuola intitolata a Komarov e nella scuola intitolata a Sant’Elia, alla Newton Free School, alla Green School, alla scuola americana intitolata a Givi Zaldastanishvili e in numerose altre scuole del Paese.

Oltre 200 gli arrestati in 4 notti

Sono oltre 200 le persone arrestate in totale in Georgia nelle 4 notti di proteste pro Ue scoppiate nella capitale Tbilisi. Lo ha riferito il ministero dell’Interno della Georgia, precisando che 224 manifestanti sono stati arrestati con accuse amministrative e 3 con accuse penali. Sempre secondo il bilancio fornito, 113 agenti di polizia hanno avuto bisogno di cure mediche mentre altri 3 sono stati ricoverati in ospedale. Tra i fermati c’è anche uno dei leader dell’alleanza d’opposizione Coalizione per il cambiamento, Zurab Japaridze. Secondo quanto riferito dalla stessa ‘Coalizione per il cambiamento’, Japaridze sarebbe stato arrestato stamattina insieme ad altri mentre lasciava la manifestazione.

