“Una conversazione eccellente”. Così il premier canadese, Justin Trudeau, ha definito la cena con Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago del Tycoon. La visita di Trudeau è arrivata dopo che il prossimo inquilino della Casa Bianca ha minacciato di imporre nuovi dazi al Canada. Al fianco di Trudeau nel suo viaggio in Florida anche il ministro canadese della Sicurezza Pubblica, Dominic LeBlanc. Il premier canadese non ha fornito dettagli circa la conversazione con Trump ma secondo i media americani sarebbero stati toccati diversi temi: dal commercio alle frontiere passando per il traffico di droga al confine e per la guerra in Ucraina, fino alla situazione in Medioriente.

