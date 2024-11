Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno reso noto di aver attaccato sabato delle “attività in Libano che rappresentavano una minaccia per lo Stato di Israele, violando gli accordi di cessate il fuoco”. L’esercito dello Stato ebraico afferma di aver osservato agenti armati caricare un veicolo con lanciarazzi RPG, scatole di munizioni e altre attrezzature militari e colpito il veicolo. Inoltre “è stata identificata un’attività terroristica in una struttura di Hezbollah” con lanciarazzi nell’area di Sidone nel Libano meridionale e la Iaf (Aeronautica Militare Israeliana) ha colpito i lanciatori: il raid sarebbe ripreso da questo video, diffuso dalle stesse Idf.

