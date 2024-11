(LaPresse) Oltre 100 dimostranti sono stati arrestati durante la notte in Georgia durante gli scontri con la polizia in seguito alla decisione del governo di sospendere i negoziati per l’adesione all’Unione Europea. Lo ha riferito il Ministero degli Interni georgiano. È stata la seconda notte consecutiva di proteste dopo che il primo ministro Irakli Kobakhidze del partito al governo Sogno Georgiano ha annunciato la decisione il giorno prima. I dimostranti si sono scontrati con la polizia venerdì sera in diverse importanti città georgiane, tra cui Tbilisi e il porto di Batumi sul Mar Nero. L’Associated Press ha visto i dimostranti a Tbilisi inseguiti e picchiati dalla polizia mentre i manifestanti si radunavano di fronte al palazzo del parlamento del paese. La polizia antisommossa ha utilizzato idranti per allontanare i dimostranti dall’edificio e in seguito si è spostata per costringerli a indietreggiare lungo Rustaveli Avenue, il viale principale della città. La polizia ha anche usato la forza pesante contro i membri dei media e ha utilizzato gli altoparlanti per urlare parolacce e insulti alla folla.

