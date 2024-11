Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres parla in seguito al cessate il fuoco raggiunto in Libano tra Israele e Hezbollah. “E’ essenziale che coloro che hanno firmato un impegno per un cessate il fuoco, lo rispettino pienamente. Ed è essenziale che questo impegno possa essere un percorso verso una soluzione politica della crisi libanese. Posso assicurarvi che l’Unifil è pronta e pienamente impegnata a contribuire e a verificare il rispetto di questo cessate il fuoco”, ha detto Guterres parlando in conferenza stampa a Lisbona al fianco del primo ministro portoghese Luís Montenegro.

