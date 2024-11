Colloquio su Medioriente, Ucraina e altre questioni geopolitiche

Papa Francesco ha ricevuto in udienza il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, per discutere, tra le altre questioni geopolitiche, di Medioriente e Ucraina. Arrivato nello studio del pontefice, Blinken gli ha subito rivelato di avere “ricordi meravigliosi” del loro incontro di quattro anni fa. Dopo una conversazione privata nello studio del Papa, sono stati raggiunti dai familiari di Blinken, tra cui la moglie e i due figli. Blinken ha presentato al Papa un piatto di ceramica con una colomba sopra. Il Papa ha sollevato delicatamente il piatto e ha detto in inglese “pace” prima di rivolgersi a Blinken e, con l’aiuto di un traduttore, ha detto: “Non si può mai perdere la speranza. La speranza non delude“.

