Migliaia di persone, con i materassi legati sopra le loro auto, si dirigono verso sud

Migliaia di persone in Libano hanno festeggiato nelle strade del Paese l’accordo di tregua raggiunto tra Hamas e Israele. L’esercito libanese ha chiesto agli sfollati che tornano nella zona meridionale del Paese di evitare i villaggi e le città in prima linea, vicino al confine, dove sono ancora presenti le truppe israeliane, finché non si ritireranno. Sull’autostrada che collega Beirut al Libano meridionale, migliaia di persone si sono dirette verso sud con i loro averi e materassi legati sopra le loro auto. Il traffico era bloccato all’ingresso settentrionale della città portuale di Sidone. Tra persone che applaudono e suonano i clacson delle auto c’è anche chi esplode alcuni colpi di fucile per celebrare il cessate il fuoco.

