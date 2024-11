Le forze navali recuperano quattro corpi

Le forze navali egiziane hanno soccorso e salvato cinque persone e recuperato quattro corpi il giorno dopo che uno yacht turistico con 44 passeggeri è affondato al largo della città costiera di Marsa Alam, sul Mar Rosso, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il salvataggio porta il totale a 33 sopravvissuti, mentre sette rimangono dispersi.

Sea Story, una nave da crociera utilizzata principalmente per attività marittime, aveva inviato un segnale di soccorso lunedì 25 novembre, dopo che una grande onda si era schiantata sulla barca, facendola capovolgere, secondo i resoconti dei sopravvissuti. Alcuni passeggeri erano all’interno delle cabine quando la barca si è ribaltata nel giro di pochi minuti. È stata ordinata un’operazione di salvataggio, ancora in corso, e 28 persone sono state tratte in salvo dall’imbarcazione lunedì.

Il governatore della regione del Mar Rosso, Amr Hanafy, ha riferito che i cinque sopravvissuti sono due belgi, un egiziano, un cittadino svizzero e un finlandese. Ha aggiunto che i quattro corpi devono ancora essere identificati. La barca trasportava 13 egiziani, tra cui membri dell’equipaggio, e 31 cittadini stranieri provenienti da Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio, Svizzera, Finlandia, Cina, Slovacchia, Spagna e Irlanda. Fra i sopravvissuti, una cittadina belga ha anche nazionalità italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata