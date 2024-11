Foto dall'archivio

L'incidente nei pressi di Marsa Alam. A bordo dell'imbarcazione cittadini di varie nazionalità, non ci sono italiani coinvolti

Un’imbarcazione con a bordo oltre 30 turisti è affondata nel Mar Rosso nei pressi di Marsa Alam e ci sono dispersi, ma non è chiaro quanti. Il giornale egiziano Al-Masry Al-Youm riporta quali sarebbero le nazionalità delle persone che partecipavano al viaggio: 4 tedeschi, 5 spagnoli, 2 belgi, 1 cinese, 2 statunitensi, 3 slovacchi, 2 svizzeri, 4 britannici, 2 polacchi, 4 egiziani, 2 norvegesi, 1 irlandese e 1 finlandese, a cui va aggiunto l’equipaggio, composto da personale egiziano.

Secondo quanto riferito dal governatorato del Mar Rosso, l’imbarcazione era partita da Marsa Alam il 24 novembre per un viaggio dedicato alle immersioni e sarebbe dovuta arrivare il 29 novembre a Hurghada Marina. L’allarme al centro di controllo delle operazioni di salvataggio è giunto intorno alle ore 5:30 di mattina. Il maggiore generale Amr Hanafi, governatore del Mar Rosso, ha annunciato che sono stati ritrovati alcuni sopravvissuti, ma ha aggiunto che le ricerche proseguono.

La ‘Sea Story‘, questo il nome dell’imbarcazione, è affondata nell’area di Wadi El Gemal. Il governatore ha spiegato che alcuni dei sopravvissuti sono stati trasportati da un aereo di ricerca e soccorso, per ricevere le cure mediche necessarie, mentre altri sono stati messi in sicurezza sul posto fino all’arrivo della fregata ‘Al-Fateh’, che si sta muovendo per trasportarli in salvo. Ha aggiunto che il governatorato sta seguendo costantemente l’andamento delle operazioni di ricerca e soccorso, sottolineando che la sicurezza di tutti è una priorità assoluta. Il governatorato del Mar Rosso ha invitato tutti a tenersi lontani dall’area dell’incidente.

Esclusa la presenza di italiani

Al momento non risultano esserci italiani coinvolti nel naufragio di una nave turistica nel Mar Rosso nei pressi della costa di Marsa Alam in Egitto. Lo fanno sapere fonti della Farnesina spiegando che l’ambasciata e il consolato sono in contatto con le autorità egiziane che al momento non segnalano la presenza di italiani. L’ambasciata inoltre – dicono le stesse fonti – sta contattando tutte le autorità locali coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata