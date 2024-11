La presidente della Commissione europea: "Ricordiamoci che dietro ogni numero c'è un volto, un nome e una storia"

“Una donna su tre subirà violenza nel corso della sua vita. In questa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordiamoci che dietro ogni numero c’è un volto, un nome e una storia. Donne come Giulia Cecchettin in Italia, Debora Mihailova in Bulgaria e Gisèle Pélicot in Francia. Meritano riparo e sostegno. Meritano che venga fatta giustizia. E meritano di essere ascoltate”. Lo afferma in un video messaggio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Today – and every day – we stand with the victims.

Women like Giulia Cecchettin, Debora Mihailova and Gisèle Pélicot deserve shelter and support.

They deserve justice to be served.

They deserve to be heard.

Let us break the silence.

Let us end the #ViolenceAgainstWomen pic.twitter.com/KGaHIDxdtC

