Protesta degli agricoltori francesi a Strasburgo, vicino alla sede del Parlamento Europeo, contro il trattato commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del cosiddetto ‘Mercosur’ (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) che ridurrebbe di oltre il 90% le tariffe sui beni esportati da questi Paesi verso l’Ue. Gli agricoltori, che temono che l’accordo possa creare una concorrenza sleale nei loro confronti, hanno provato a dirigersi con i loro trattori verso il Parlamento europeo, ma sono stati fermati prima di raggiungere l’area dalla polizia antisommossa. L’accordo iniziale tra Ue e Mercosur era stato raggiunto nel 2019 ma le negoziazioni si sono bloccate a causa dell’opposizione degli agricoltori e di alcuni governi europei, in particolare la Francia. L’accordo incontra una forte opposizione anche da parte delle associazioni ambientaliste, preoccupate per la deforestazione. I sostenitori, come la Germania e il Brasile, lo vedono invece come un’opportunità per aumentare il commercio e la crescita economica creando una delle più grandi aree di libero scambio al mondo.

