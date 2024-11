Foto Instagram guinnessworldrecords

John Alfred Tinniswood è morto ieri nella casa di cura di Southport

L’uomo più vecchio del mondo è morto all’età di 112 anni. Ne ha dato notizia la sua famiglia. John Alfred Tinniswood è morto ieri nella casa di cura di Southport, in Inghilterra, dove viveva. Lo riporta la Bbc.

Instancabile tifoso del Liverpool, diventò l’uomo più anziano del mondo nell’aprile di quest’anno, quando Juan Vicente Pérez Mora morì all’età di 114 anni.

La sua famiglia ha raccontato che nel suo ultimo giorno di vita Tinniswood è stato “circondato da musica e amore”.

Nato da Ada e John Bernard Tinniswood il 26 agosto 1912, Tinniswood, vedovo dal 1986, lascia una figlia, Susan, i nipoti Annouchka, Marisa, Toby e Rupert, e i pronipoti Tabitha, Callum e Nieve.

“Era intelligente, risoluto, coraggioso, calmo in ogni situazione, dotato di talento per la matematica e un grande conversatore”, ha raccontato la famiglia. Prestò servizio militare nel Royal Army Pays Corps durante la Seconda guerra mondiale. Poi lavorò per la Royal Mail e, in seguito, come contabile per la Shell e la BP, prima di andare in pensione nel 1972. Conobbe sua moglie Blodwen a un ballo a Liverpool e si sposarono nel 1942.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata