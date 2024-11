Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Lloyd Austin

Gli Stati Uniti si aspettano che migliaia di truppe nordcoreane ammassate in Russia entreranno “presto” in combattimento contro l’Ucraina. Lo ha affermato sabato il capo del Pentagono Lloyd Austin.

Si ritiene che circa 10.000 soldati nordcoreani siano di stanza nella regione di confine russa di Kursk, ha affermato Austin, dove vengono “integrati nelle formazioni russe”. “In base a come sono stati addestrati e al modo in cui sono stati integrati nelle formazioni russe, mi aspetto di vederli presto impegnati in combattimento”, ha aggiunto Austin ai giornalisti durante una sosta nella nazione del Pacifico, alle Figi.

