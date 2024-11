Vilnius, nel video delle telecamere di sicurezza l'impatto del Boeing contro un edificio

(LaPresse) Un aereo cargo DHL in volo da Lipsia, Germania, all’aeroporto di Vilnius, capitale della Lituania, si è schiantato nei pressi di Liepkalnis, a 1,5 km dallo scalo, intorno alle 5:30 del mattino di lunedì. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza il cargo scende in picchiata e impatta contro un edificio incendiandosi immediatamente, come evidenziato dal bagliore nelle immagini. Nello schianto è morto uno dei due piloti, spagnolo, e altri tre dei 4 passeggeri sono rimasti feriti. Il velivolo sarebbe precipitato per un guasto tecnico o un errore umano ma i servizi segreti lituani non escludono la pista terroristica. Il Boeing 737 aveva 31 anni.

