“Deve essere emessa la condanna a morte per Netanyahu e i leader criminali di questo regime”. Lo ha detto la Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. “Hanno emesso un mandato di arresto nei loro confronti. Ciò non basta”, ha aggiunto Khamenei riferendosi ai mandati d’arresto emessi dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Khamenei ha anche denunciato “i crimini commessi dal regime sionista a Gaza e in Libano”, parlando ai membri della forza paramilitare Basij, una divisione all’interno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

