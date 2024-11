Il tribunale dovrebbe emettere i verdetti entro il 20 dicembre

Dopo quasi tre mesi di udienze, il processo per il caso degli stupri durati decenni e orchestrati da Dominique Pelicot ai danni dell’allora moglie Gisèle Pelicot nella loro casa di Mazan si avvia alla conclusione, con la sintesi da parte dei pubblici ministeri dei verdetti che vogliono per i 51 accusati.

Gli imputati, oltre a Pelicot, sono accusati di aver abusato della donna mentre questa era incosciente, drogata dall’ex. La pubblico ministero Laure Chabaud ha chiesto la massima pena possibile in Francia per stupro aggravato, ovvero 20 anni, per Dominique Pelicot.

Il 72enne fissava il pavimento, con una mano sul manico del bastone, mentre la pm parlava. L’uomo ha ammesso di aver mescolato per anni sedativi al cibo e alle bevande della donna, in modo da poterla violentare e invitare decine di estranei a farlo. Il tribunale dovrebbe emettere i verdetti entro il 20 dicembre.

I terribili fatti che coinvolgono Gisele Pelicot

Gisèle Pelicot ha rinunciato al diritto di non essere identificata pubblicamente e ha insistito affinché in aula venissero presentate immagini esplicite che il marito aveva filmato degli stupri, dimostrando che lei era incosciente e immobile, mentre russava rumorosamente. “Questa donna era lei, Madame Gisèle Pelicot, una donna comune,” ha detto il procuratore Jean-François Mayet, rivolgendosi a lei, mentre elogiava il suo coraggio e il suo desiderio di far cambiare lato alla vergogna, affinché ricada sugli stupratori e non sulle vittime. Ha anche osservato che lunedì ricorreva la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ha sottolineato che la Francia ha “un lungo cammino da percorrere affinché la nostra società cambi la sua visione della cultura dello stupro.”

Gisèle Pelicot è rimasta seduta in silenzio, talvolta fissando il soffitto, mentre i pubblici ministeri descrivevano come Dominique Pelicot avesse raccolto e catalogato meticolosamente una libreria di 20.000 foto e video degli abusi che si sono protratti per quasi un decennio. Le prove, conservate su hard disk, chiavette USB e telefoni, hanno permesso agli investigatori di risalire a decine di uomini reclutati da Dominique, sebbene circa altri 20 non siano stati identificati. Tutti, tranne uno, sono a processo per stupro aggravato.

“Quando si sono posti la domanda sul consenso della signora Pelicot? Non prima. Non durante,” ha detto Mayet. Pelicot ha precedentemente riconosciuto in lacrime in aula di essere colpevole delle accuse contro di lui. Ha affermato che tutti i suoi coimputati erano pienamente consapevoli di ciò che stavano facendo quando li invitava nella sua casa in Provenza tra il 2011 e il 2020 per avere rapporti sessuali con la sua moglie incosciente e ignara, che ha divorziato da lui dopo aver scoperto ciò che le aveva fatto. Non ha avuto difficoltà a trovare decine di uomini disposti a partecipare agli stupri.

Nelle settimane precedenti di testimonianze, molti imputati hanno dichiarato in tribunale di non poter immaginare che Dominique Pelicot stesse drogando sua moglie e di essere stati convinti che fosse una partecipante consenziente che recitava una fantasia trasgressiva. L’avvocato di Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, ha detto che la richiesta dei pubblici ministeri per la pena massima contro di lui era giustificata “in considerazione della gravità dei fatti e della serietà degli atti di cui è accusato.”

“Non c’è sorpresa nel chiedere 20 anni, ed è quello che personalmente mi aspettavo. Ma resta comunque una sentenza scioccante e pesante per un uomo che tra pochi giorni compirà 72 anni,” ha aggiunto.

