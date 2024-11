Sul posto la polizia, solo ieri un fatto simile all'aeroporto di Gatwick

Pacco sospetto a Londra nella stazione Euston. Solo ieri un allarme ha obbligato a evacuare un intero Terminal dell’aeroporto di Gatwick, sempre per un oggetto sospetto trovato nella valigia di un passeggero. La polizia per il momento ha fatto un’esplosione controllata del pacco.

We’re aware of reports online about an incident in the vicinity of Euston Station.

Police cordons are in place as a precaution while officers investigate a suspect package.

We will provide further updates on this thread in due course.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 23, 2024