Ci sarebbe stato un "incidente di sicurezza", l'aeroporto comunica che sta "lavorando per risolvere"

L’aeroporto di Londra Gatwick ha evacuato per precauzione una parte del suo Terminal Sud mentre indaga su un incidente di sicurezza. L’aeroporto ha dichiarato in un comunicato su X che nessuno potrà entrare nel Terminal Sud mentre le operazioni di sicurezza sono in corso.

“La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando duramente per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha reso noto l’aeroporto in un comunicato.

A large part of the South Terminal has been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident.

Passengers will not be able to enter the South Terminal while this is ongoing.

Safety and security of our passengers and staff remains our top priority.… pic.twitter.com/srjjz4rra0

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024