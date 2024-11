Nessuno di loro è in pericolo di vita. Tajani: "Si tratta di forze di pace e nessuno deve toccarle". Meloni: "Profonda indignazione"

Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti lievemente feriti dopo che il quartier generale nel sud del Libano è stato colpito. Lo si apprende da fonti di governo.

Meloni: “Indignazione, individuare responsabili”

“Apprendo con profonda indignazione e preoccupazione la notizia dei nuovi attacchi subiti dal quartier generale italiano di Unifil nel sud del Libano, che hanno causato anche il ferimento di alcuni nostri militari impegnati in missione di pace. Desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e del Governo ai feriti, alle loro famiglie e sincera gratitudine per l’attività svolta quotidianamente da tutto il contingente italiano in Libano”. Lo dichiara la premier, Giorgia Meloni. “Ribadisco ancora una volta che tali attacchi sono inaccettabili e rinnovo il mio appello affinché le parti sul terreno garantiscano, in ogni momento, la sicurezza dei soldati di Unifil e collaborino per individuare in tempi brevi i responsabili”, aggiunge Meloni.

Tajani: “Razzi su militari italiani lanciati da Hezbollah”

“Dovrebbero essere stati due missili lanciati da Hezbollah. Non ci sono feriti gravi, ma si tratta di forze di pace e nessuno deve toccarle”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea dell’Anci a Torino, in merito ai militari italiani dell’Unifil rimasti lievemente feriti in Libano. “È inaccettabile quello che sta accadendo – ha aggiunto -, come abbiamo detto a Israele di prestare la massima attenzione, così lo diciamo con altrettanta fermezza a Hezbollah. I militari italiani non si possono toccare. Se qualcuno pensa di poter continuare a giocare con le armi facendo danni alle basi italiani si sbaglia”.

Tajani: “Presidente Anp Abbas in Italia nei prossimi giorni”

“Sta procedendo molto bene il progetto italiano Food for Gaza. Stanno per partire i 15 tir” e “andranno in Israele per consegnare decine di tonnellate di beni alimentari e sanitari alla popolazione civile palestinese a Gaza, e questo lo facciamo con il sostegno del governo di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese. Ne parleremo quando verrà in Italia nei prossimi giorni il presidente Abu Mazen, un altro dei sostenitori di questo progetto”, ha continuato Tajani annunciando la prossima visita del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas.

