Il leader del Cremlino: "Potremmo colpire chi permette a Kiev di lanciare missili contro la Russia"

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso televisivo alla nazione nel quale ha parlato delle ultime scelte dell’Occidente al fianco di Kiev. “Il conflitto in Ucraina ha acquisito elementi di carattere globale dopo gli attacchi di missili occidentali a lungo raggio contro la Russia”, ha detto il leader del Cremlino che ha poi rimarcato: “È impossibile utilizzare armi a lungo raggio sul territorio russo senza specialisti dei paesi in cui sono state prodotte, questo è noto”.

Potremmo colpire chi permette a Kiev di lanciare missili contro la Russia

Putin ha poi avvertito che la Russia potrebbe usare i suoi nuovi missili contro i Paesi che permettono all’Ucraina di lanciare i propri missili contro la Russia. “La Russia si ritiene autorizzata a usare le armi contro le strutture militari dei Paesi che autorizzano l’uso delle loro armi contro la Russia”, ha detto Putin che ha poi avvertito: “In caso di escalation la Russia risponderà in modo deciso e speculare”. Il leader russo ha poi continuato spiegando che “la Russia è pronta a risolvere le controversie con mezzi pacifici, ma è pronta anche ad ogni sviluppo degli eventi”.

Testato nuovo missile a raggio intermedio

Il presidente russo ha anche annunciato che Mosca ha testato un nuovo missile a raggio intermedio in un attacco contro l’Ucraina come risposta agli attacchi ucraini al territorio russo con missili statunitensi e britannici all’inizio della settimana, ha dichiarato Putin in un discorso televisivo alla nazione.

