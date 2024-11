Momento di raccoglimento degli studenti di un Liceo di Cadetti di Kiev, in Ucraina, per ricordare i 659 bambini uccisi dalla guerra contro la Russia. I giovani con le candele hanno formato il numero 659 sul terreno. La cerimonia è stata programmata per coincidere con la Giornata Mondiale dei Bambini. La direttrice della scuola, Natalia Holovihina, ha affermato di aver voluto che la cerimonia avesse un impatto internazionale, mostrando che “la guerra è molto crudele, molto malvagia”. “Che tutto il mondo ci ascolti, che non vogliamo che i nostri bambini muoiano, che i nostri parenti muoiano”, ha aggiunto.

