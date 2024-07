Kiev ha intanto lanciato nella notte decine di droni contro la Russia: almeno 4 morti

Il giorno dopo l’attacco russo all’ospedale pediatrico di Kiev, che secondo la stima rilasciata dal presidente ucraino Zelensky avrebbe portato ad almeno 37 morti, continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha abbattuto 38 droni lanciati da Kiev su diverse regioni russe, provocando almeno 4 vittime. Intanto, sarebbero 559 i bambini uccisi dalla Russia nelle sue operazioni belliche dall’inizio del conflitto a oggi. IN AGGIORNAMENTO

11:30 Onu: “Altamente probabile che ospedale Kiev sia stato colpito da razzo russo”

E’ “altamente probabile” che la tragedia dell’ospedale pediatrico Ohmatdyt di Kiev sia stata provocata da un “colpo diretto” di un missile russo. Lo ha affermato Danielle Bell, capo della missione Onu per il monitoraggio dei diritti umani delle in Ucraina. Lo riporta il Guardian. “L’analisi delle riprese video e una valutazione effettuata sul luogo dell’incidente indicano un’alta probabilità che l’ospedale pediatrico abbia subito un colpo diretto piuttosto che subire danni dovuti a un sistema d’arma intercettato”. Al team di Bell, che ha visitato ieri il luogo dell’impatto, sembra che il missile possa essere stato lanciato dai russi anche se non è ancora possibile trarre una conclusione definitiva.

11:00 Mosca: “Su tragedia ospedale disumana propaganda Kiev”

“I tentativi del regime di Zelensky di utilizzare la tragedia dell’ospedale pediatrico di Kiev per scopi propagandistici confermano ancora una volta la sua disumana essenza nazista. Per mantenere il potere, il regime di Kiev è pronto a qualsiasi crimine ed è indifferente al destino vita dei suoi concittadini, compresi i bambini”. Così la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, confermando la versione di Mosca secondo cui il bombardamento dell’ospedale sarebbe stato provocato dalla caduta di un missile delle difesa aerea Ucraina. Lo riporta la Tass. Secondo Zakharova sarebbe stato “confermato” che a colpire un edificio nella zona dell’ospedale Okhmatdyt sia stato “uno dei missili del sistema di difesa aerea occidentale Nasams”.

10:00 Cremlino insiste: “Non colpiamo i civili”

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è tornato sul bombardamento di ieri dell’ospedale pediatrico di Kiev che, secondo Mosca, sarebbe da attribuire alla caduta di un missile della difesa aerea ucraina. Versione che Peskov ha ribadito. Lo riporta Ria Novosti. Il portavoce ha invitato i giornalisti a fare affidamento sulle dichiarazioni del ministero russo della Difesa, che ha escluso attacchi contro i civili. “Questo indica che stiamo parlando della caduta di missile della difesa aerea”, ha commentato.

09:00 Kiev, sarebbero 559 i bambini uccisi dai russi da inizio guerra

Sarebbero 559 i bambini morti in Ucraina a seguito degli attacchi russi dall’inizio della guerra. Lo riferisce il procuratore generale di Kiev, citato da Ukrinform. “A questa mattina, 9 luglio, secondo le informazioni dei procuratori minorili, 559 bambini sono stati uccisi a seguito dell’aggressione armata su vasta scala della Federazione Russa. Più di 1.449 sono rimasti feriti con vari gradi di gravità”, afferma il procuratore

08:30 Media, bilancio attacchi russi salito a 41 morti

Sarebbe salito ad almeno 41 morti il bilancio del maxi attacco missilistico russo che ieri ha colpito diverse città dell’Ucraina, compresa Kiev, dove il bombardamento non ha risparmiato un ospedale pediatrico. Lo riporta la Bbc.

08:00 Zelensky: “37 morti e oltre 170 feriti in attacchi russi”

A seguito degli attacchi missilistici russi di ieri contro l’Ucraina, 37 persone sono state uccise e più di 170 ferite. E’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a riferire il bilancio sul suo canale Telegram. “La Russia ha colpito le città dell’Ucraina. Più di 170 feriti. Finora si conoscono 37 morti, tra cui tre bambini. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”.

07:30 Mosca, nella notte abbattuti 38 droni

La notte scorsa i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 38 droni ucraini sulle regioni di Rostov, Belgorod, Kursk, Voronezh e Astrakhan. Lo riferisce il servizio stampa del Ministero della Difesa come riporta l’agenzia Ria Novosti. “La notte scorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare attacchi terroristici utilizzando veicoli aerei senza pilota sul territorio della Federazione Russa, i sistemi di difesa aerea in servizio ne hanno distrutti e intercettati tre sul territorio della regione di Belgorod , sette sul territorio della regione di Kursk , due sul territorio della regione di Voronezh , 21 sul territorio della regione di Rostov e cinque UAV sul territorio della regione di Astrakhan”, si legge nel messaggio.

06:30 Kiev lancia decine di droni contro la Russia, almeno 4 morti

Droni ucraini hanno attaccato stanotte tre regioni russe. Lo rendono noto le autorità locali.Decine di velivoli senza pilota sarebbero stati abbattuti sull’oblast di Rostov; in quella di Belgorod dove si registrano almeno 4 vittime. Sono stati segnalati attacchi anche sulla regione di Voronezh

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata