Soffriva di Alzheimer. Fu il numero due del primo ministro laburista tra il 1997 e il 2007

Il politico britannico John Prescott, ex marinaio mercantile ed ex vice primo ministro del Regno Unito, è morto all’età di 86 anni. A darne l’annuncio è stata la famiglia che ha detto che Prescott, che soffriva di Alzheimer, è morto serenamente mercoledì 20 novembre in una casa di cura con i suoi cari intorno a lui. La famiglia ha aggiunto che Prescott “ha trascorso la sua vita cercando di migliorare la vita degli altri, lottando per la giustizia sociale e proteggendo l’ambiente”.

Vice di Blair tra il 1997 e il 2007

Per un decennio, Prescott portò grinta, umorismo e autenticità da classe operaia al governo del giovane ed elegante Tony Blair, diventato primo ministro nel 1997. Fu il suo vice tra il 1997 e il 2007. Uno dei suoi successi fu quello di lavorare con l’allora vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore allo storico accordo sul cambiamento climatico del Protocollo di Kyoto nel 1997. Prescott rappresentò poi la sua città natale, Hull, nel nord dell’Inghilterra, per quattro decenni. Dopo che i laburisti persero il potere nel 2010, fu nominato membro della Camera dei Lord.

I suoi soprannomi

Pugile dilettante in gioventù, fu un politico combattivo che arrivò a prendere a pugni un uomo che gli aveva lanciato un uovo durante le elezioni generali del 2001. Il clamore suscitato sembrò per breve tempo danneggiare il partito e la carriera di Prescott. Ma la risposta di Blair – “John è John” – consolidò il suo status di uomo del popolo. Prescott entrò in politica attraverso il movimento sindacale. Amava apertamente le cose belle della vita e fu soprannominato ‘Two Jags‘ dalla stampa perché possedeva due auto di lusso Jaguar. L’episodio del pugno al lanciatore di uova gli valse invece un altro soprannome: ‘Two Jabs’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata