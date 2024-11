La moglie di Re Carlo premiata dalla Principessa Anna

La regina Camilla ha ricevuto mercoledì un Dottorato Honoris Causa in Letteratura all’Università di Londra, consegnato dalla cognata, la principessa Anna, che ricopre il ruolo di cancelliere dell’ateneo della capitale britannica. Il riconoscimento premia l’impegno di Camilla nella promozione della alfabetizzazione e della letteratura. Oltre a essere patrona di diverse associazioni benefiche nel settore, la moglie di Re Carlo III ha fondato The Queen’s Reading Room, un club del libro online volto a diffondere l’amore per la lettura.

