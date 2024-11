L'annuncio di Buckingham Palace, resterà a casa monitorata dai medici

La regina Camilla ha annullato tutti i suoi impegni pubblici in programma questa settimana per malattia. Lo ha comunicato Buckingham Palace. La sovrana, colpita da un’infezione al torace, resterà a casa a riposarsi sotto la supervisione medica. La regina consorte “spera vivamente di riprendersi in tempo per partecipare regolarmente agli eventi commemorativi di questo fine settimana”, ha spiegato un portavoce. Camilla, 77 anni, non sarà presente all’inaugurazione annuale del Field of Remembrance presso l’Abbazia di Westminster, dove sarà rappresentata dalla duchessa di Gloucester.

