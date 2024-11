Il miliardario è un sostenitore della politica di dazi proposta dal presidente eletto e un entusiasta delle criptovalute

Donald Trump ha scelto Howard Lutnick come nuovo segretario al Commercio. Il nome di Lutnick, in lizza anche per guidare il Tesoro, era filtrato a partire dalla mattinata. Lutnick, miliardario, ceo della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald e co-presidente del team di transizione di Trump è un sostenitore della politica di dazi proposta dal presidente eletto e un entusiasta delle criptovalute.

