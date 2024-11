L'esterno rossonero: "Non è un gesto politico, pensavo solo fosse divertente"

Gol ed esultanza in ‘stile Donald Trump‘ per Christian Pulisic, esterno del Milan e della nazionale statunitense, impegnato con gli Usa nel match di lunedì in Concacaf Nations League, vinto 4-2 contro la Giamaica. L’ex Chelsea ha portato in vantaggio gli Stati Uniti al 13esimo del primo tempo capitalizzando su un assist di Weston McKennie e, dopo la rete, si è scatenato con la viralissima ‘Trump Dance’, il ballo reso popolare dal presidente americano eletto durante i suoi comizi.

USMNT Captain Christian Pulisic scored and immediately did the Trump dance 🕺 pic.twitter.com/jMyfvE8T3J — Jon Root (@JonnyRoot_) November 19, 2024

In gol nella partita anche Timothy Weah della Juventus, che ha siglato il 4-1 per la nazionale guidata da Mauricio Pochettino. Il match valeva per il ritorno dei quarti di finale di Concacaf Nations League. Gli Stati Uniti, che all’andata avevano vinto per 1-0, passano così in semifinale.

Tutti gli atleti che hanno esultato con la Trump Dance

“Ovviamente quella che ho fatto era la Trump Dance“, ha detto Pulisic dopo il match, come riporta The Athletic. Ma il giocatore rossonero non ha però dato al suo gesto un significato politico. “È solo un ballo che fanno tutti e che ha creato lui, pensavo solo che fosse divertente“. Pulisic non è stato l’unico atleta a fare la ‘Trump Dance’ in campo negli ultimi giorni, dopo la vittoria elettorale del tycoon. Tra questi ci sono Jon Jones, combattente della Ufc, e giocatori della Nfl come Brock Bowers (Las Vegas Raiders), Calvin Ridley (Tennessee Titans), Za’Darius Smith e Malcolm Rodriguez (Detroit Lions).

