Dalla base di Brownsville, in Texas, SpaceX ha effettuato il sesto lancio di prova del suo nuovo razzo Starship. Al test erano presenti il fondatore Elon Musk e il presidente eletto Donald Trump. Nei test precedenti, SpaceX era riuscita a ricatturare l’enorme booster del razzo, ‘Super Heavy’, attraverso i meccanismi predisposti sulla rampa di lancio. In questa occasione, pochi minuti dopo il decollo, i responsabili della missione hanno annullato la cattura del booster del primo stadio per motivi non specificati e hanno optato per un atterraggio nell’oceano. La navicella spaziale ha sorvolato il Golfo del Messico in un quasi giro intorno al mondo simile al volo di prova di ottobre. SpaceX ha in programma di usare Starship per trasportare convogli di persone sulla Luna e su Marte. È anche il veicolo che la Nasa ha selezionato per far atterrare gli astronauti americani sulla superficie lunare già nel 2026.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata