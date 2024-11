Gli attivisti per il clima si sono riuniti anche oggi al vertice delle Nazioni Unite Cop29 sul clima a Baku per chiedere un nuovo accordo prima della fine dell’incontro. I manifestanti si sono presentati con un grosso serpente infuocato, spiegando che si tratta del “serpente” che viene alimentato dai continui finanziamenti destinati ai combustibili fossili. I negoziatori dell’ONU sono tornati a discutere della necessità di trovare un accordo che permetta di destinare alle nazioni vulnerabili molti più fondi per l’adattamento climatico rispetto a quelli che i Paesi più ricchi hanno dimostrato di essere disposti a pagare. Le nazioni vulnerabili chiedono 1.300 miliardi di dollari e gli esperti concordano sulla necessità di almeno 1.000 miliardi, ma entrambe le cifre sono di gran lunga superiori a quanto offerto finora dal mondo sviluppato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata