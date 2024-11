Beirut e Hezbollah hanno accettato la proposta americana sul cessate il fuoco con Tel Aviv

L’inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein è arrivato in Libano per colloqui sulla tregua con le autorità di Beirut. Lo riporta ‘L’Orient le Jour’. Nel frattempo il capo dello Shin Bet è andato in Turchia dove ora sarebbero ospitati importanti personaggi di Hamas, nel fine settimana per colloqui con il suo omologo turco Ibrahim Kalin.

Idf: uccisi 3 palestinesi armati a Jenin in Cisgiordania

Almeno tre uomini armati palestinesi sono stati uccisi dalle truppe israeliane durante un raid nella zona di Jenin, in Cisgiordania, lo afferma una fonte militare. Lo riporta il Times of Israel. Agenti della polizia di frontiera sotto copertura – viene spiegato – hanno circondato un edificio a Qabatiya dove si erano nascosti diversi palestinesi ricercati e hanno messo in atto una tattica nota come “pentola a pressione”, che consiste nell’aumentare il volume del fuoco contro un edificio per stanare i sospettati. Nessun soldato israeliano è rimasto ferito. Si prevede che l’operazione continuerà nelle prossime ore.

Idf: dieci razzi dal Libano verso il nord di Israele

L’esercito israeliano ha affermato che dieci razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele. Molti sono stati intercettati mentre altri hanno colpito aree aperte. Non si hanno notizie di vittime o danni.

Media Beirut, Israele ha colpito edificio senza preavviso

Secondo quanto riportato dai media libanesi nella notte Israele avrebbe colpito un edificio di tre piani nella periferia meridionale di Beirut senza effettuare in precedenza nessun avviso di evacuazione per i civili. Ci sarebbero diversi feriti. Al momento non ci sono stati commenti da parte dell’Idf.

Sirene di allarme nel centro di Israele per razzi da Libano

Le sirene di allarme sono suonate nel centro di Israele a causa dell’arrivo di razzi dal Libano. Lo riportano i media israeliani. Ad essere interessati le aree di Sharon, Raanana e Herzliya. L’esercito israeliano afferma che i razzi lanciati verso il centro di Israele dal Libano sono complessivamente cinque. Alcuni sono stati intercettati. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.

Capo Shin Bet in Turchia per colloqui su Gaza

Il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, si sarebbe recato in Turchia, dove ora sarebbero ospitati importanti personaggi di Hamas, nel fine settimana per colloqui con il suo omologo turco Ibrahim Kalin. Lo riporta il sito di notizie Walla citando fonti informate. I due – viene spiegato – avrebbero discusso degli sforzi per riprendere i colloqui sul cessate il fuoco e sugli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza.

Wsj: “Grandi quantità di armi russe in mano a Hezbollah”

Le truppe israeliane impegnate nel Libano meridionale si sono imbattute in “grandi quantità” di armamenti russi impiegati da Hezbollah. Lo riporta il Wall Street Journal. Questi armamenti – viene spiegato – sarebbero giunte al gruppo sciita libanese dall’esercito siriano che da anni lo rifornisce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata