Il primo ministro dello Stato ebraico nel corridoio Netzarim: "Cinque milioni di dollari a chi liberi gli ostaggi"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il corridoio Netzarim istituito dall’esercito dello Stato ebraico a Gaza, e nel corso della sua visita ha giurato che Hamas non governerà più la Striscia. Secondo Netanyahu le truppe dell’esercito di Israele (Idf) a Gaza hanno “raggiunto risultati eccellenti verso il nostro importante obiettivo: che Hamas non governi a Gaza. Stiamo distruggendo le sue capacità militari in modo molto impressionante e stiamo passando alle sue capacità di governo… Hamas non sarà più a Gaza”. Lo riporta il Times of Israel. Netanyahu ha visitato la zona insieme al ministro della Difesa Israel Katz, al capo dell’Idf Herzi Halevi e al capo dello Shin Bet Ronen Bar.

“Cinque milioni di dollari a chi liberi gli ostaggi”

Netanyahu ha poi ribadito la sua offerta di fornire 5 milioni di dollari a chiunque consegni un ostaggio a Israele: “La scelta è nelle vostre mani, ma il risultato sarà lo stesso. Riporteremo tutti a casa”. Ha poi affermato che Israele sta facendo tutto il possibile per riportare a casa i suoi ostaggi, “e non molleremo. Continueremo a farlo finché non raggiungeremo tutti, sia i vivi che i morti”. Lo riporta il Times of Israel. Rivolgendosi a “coloro che tengono i nostri ostaggi,” Netanyahu ha aggiunto che “chiunque osi fare del male ai nostri ostaggi, ne avrà la responsabilità. Vi inseguiremo e vi prenderemo”.

