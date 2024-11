I principi del Galles si trovavano con i figli nel cottage poco distante dal luogo del reato

La polizia britannica sta indagando su un furto con scasso nella tenuta del Castello di Windsor, alimentando le preoccupazioni per la sicurezza della residenza della famiglia reale a ovest di Londra.

Il furto

I sospetti hanno rubato un pick-up e un quad da un edificio agricolo nella tenuta poco prima della mezzanotte del 13 ottobre, ha detto la polizia della Thames Valley in un comunicato, e poi hanno sfondato il cancello. Il quotidiano The Sun, che ha riportato per primo il furto, ha detto che due uomini a volto coperto hanno scavalcato una recinzione di 1,8 metri prima di prendere i veicoli e attraversare una barriera di sicurezza per fuggire. Il re Carlo III e la regina Camilla non si trovavano al castello di Windsor al momento dell’irruzione. Il giornale ha ipotizzato che il principe William e la moglie Kate si trovassero insieme ai figli George, Charlotte e Louis ad Adelaide Cottage, la loro casa nella tenuta, che dista circa cinque minuti di auto dal luogo del furto.

Agenti armati rimossi da ingresso a Castello di Windsor

Il mese scorso il Sun ha riferito che il Metropolitan Police Service di Londra, che fornisce protezione armata ai reali in tutta la Gran Bretagna, ha rimosso gli agenti armati dagli ingressi pubblici del castello di Windsor. Il cambiamento è stato effettuato a causa della carenza di agenti autorizzati a portare armi da fuoco e nel tentativo di alleviare le preoccupazioni dei turisti che erano nervosi per la presenza di agenti armati, ha detto il giornale, citando fonti di polizia non identificate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata