La principessa del Galles: "E' stato un periodo duro"

(LaPresse) La principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato di aver completato il ciclo di chemioterapia contro il cancro e che tornerà agli impegni pubblici nei prossimi mesi. A marzo aveva rivelato di essere in cura per un tipo di cancro non specificato Il 15 giugno era riapparsa in pubblico riapparsa in pubblico a Buckingham Palace. Nel video emozionale diffuso sui social, racconta il suo percorso e le difficoltà poste dalla malattia. “Con la fine dell’estate, non posso dirvi che sollievo sia stato aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico”, dice Kate. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita può cambiare in un istante e abbiamo dovuto navigare attraverso acque tempestose e strade sconosciute”, spiega la principessa .”Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile. ti mette anche di fronte alle tue vulnerabilità”, le sue parole. “Questo periodo ha ricordato a me e a William, di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita”, prosegue. “Il mio obiettivo ora è fare tutto ciò che posso per rimanere libera dal cancro. Il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo”, sottolinea la moglie del primogenito di Re Carlo. “A tutti coloro che continuano il proprio percorso con il cancro – resto con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può nascere la luce, quindi lasciamo che quella luce brilli luminosa”, conclude Kate. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata