Il 27enne Marius Borg Høiby arrestato dalla polizia di Oslo

Il figlio 27enne della principessa ereditaria norvegese, Mette-Marit, è stato arrestato con l’accusa di stupro. Lo ha reso noto la polizia di Oslo spiegando in un comunicato riportato dai media norvegesi che Marius Borg Høiby, nato da una relazione precedente al matrimonio di Mette-Marit nel 2001 con il principe ereditario Haakon, erede al trono norvegese, è stato arrestato lunedì sera. L’uomo è sospettato di aver violato il codice penale in merito a “rapporti sessuali con qualcuno che è incosciente o per altri motivi incapace di resistere all’atto”, si legge nella dichiarazione.

L’uomo nega le accuse

Marius Borg Høiby non ha titoli reali né incarichi ufficiali. La polizia non ha specificato quando è avvenuto il presunto stupro, ma solo che “la vittima non era in grado di resistere all’atto”. I media norvegesi hanno detto che Borg Høiby ha negato l’accusa. Hege Salomon, la legale della donna che sarebbe stata violentata, ha detto che “sta passando un momento difficile”. Ha precisato poi all’emittente norvegese NRK che è stata la polizia, e non la donna, a portare avanti il caso. L’identità della vittima non è stata resa nota.

Il 27enne già noto alla polizia

Il 27enne era già noto alla polizia. Il 4 agosto, quando gli agenti di polizia intervennero per sedare alcuni disordini nel centro di Oslo e fermarono brevemente Borg Høiby. L’uomo ha affrontato le accuse preliminari di danni fisici e criminali ed è stato poi rilasciato. I dettagli non sono chiari, ma la polizia ha detto che c’era “una relazione tra il sospetto e la vittima”. Da allora sono state presentate altre accuse preliminari contro Borg Høiby, tra cui la violazione di diversi ordini restrittivi e la guida senza una patente di guida valida. In totale, i casi riguardano quattro donne e un uomo. Borg Høiby vive con la coppia reale e i loro due figli, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus.

