Influencer, star dei reality e personaggi televisivi erano tra gli ospiti del matrimonio della figlia maggiore del re norvegese, la principessa Martha Louise, con lo ‘sciamano’ americano Durek Verret, celebrato sabato 31 agosto dopo tre giorni di festeggiamenti. La 52enne Martha Louise e Verret, che afferma di essere uno sciamano di sesta generazione della California, si sono sposati nella cittadina di Geiranger, situata su un fiordo con vista mozzafiato.

Tre giorni di festa e poi la cerimonia

Dopo i festeggiamenti iniziati giovedì, la cerimonia nuziale vera e propria si è svolta in una grande tenda bianca allestita su un prato . La coppia ha venduto i diritti delle foto del matrimonio alla rivista britannica di celebrità Hello! e i diritti cinematografici a Netflix. Gli accordi hanno suscitato proteste da parte dei media norvegesi, che affermano che vanno contro le pratiche locali. L’87enne re Harald di Norvegia, che negli ultimi anni è apparso in cattive condizioni di salute, ha partecipato alle nozze della figlia insieme alla regina Sonja e ad altri membri della casa reale norvegese. La principessa ereditaria Vittoria e suo marito, il principe Daniel, hanno rappresentato la casa reale svedese insieme a suo fratello, il principe Carlo Filippo e sua moglie, la principessa Sofia. Nessun altro membro delle famiglie reali europee ha preso parte alle nozze.

Martha Louise e Verret, 49 anni, hanno attirato l’attenzione dei media con le loro convinzioni alternative. Lei è quarta in linea di successione al trono norvegese, ma nel 2022 ha dichiarato che non rappresenterà più ufficialmente la casa reale norvegese. La principessa, che ha mantenuto il titolo, ha affermato di poter parlare con gli angeli, mentre Verret afferma di comunicare con un’ampia gamma di spiriti e di avere un medaglione che aiuta a scongiurare gli incantesimi e a curare le malattie. Si sono fidanzati nel 2022. Dopo il matrimonio, Verret non avrà un titolo reale o doveri ufficiali.

