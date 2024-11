Al via il 18 e 19 novembre il summit dei principali paesi ricchi e in via di sviluppo

Al via al museo d’arte moderna di Rio de Janeiro i due giorni del G20, ospitato dal Brasile. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dato il benvenuto ai leader di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Sud Corea, Turchia, Unione Europea, l’obiettivo è trovare una dichiarazione congiunta in materia geopolitica. Il 19esimo vertice del Gruppo dei 20 si svolge quest’anno nella capitale brasiliana, nel mezzo di due grandi guerre e circa due settimane dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Nel suo discorso di apertura, il presidente Lula si è rivolto ai Paesi membri affermando che: “È responsabilità di coloro che siedono intorno a questo tavolo affrontare questo flagello che fa vergognare l’umanità. Ecco perché abbiamo fissato il lancio di un’alleanza globale contro la fame e la povertà come obiettivo centrale della presidenza brasiliana al G20. Questa sarà la nostra più grande eredità. Non si tratta solo di fare giustizia, ma è un prerequisito per costruire società più prospere e un mondo pacifico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata