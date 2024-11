Il Ministro degli Affari Esteri di Kiev, Andrii Sybiha: "E' uno dei più grandi"

“La Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi aerei” sull’Ucraina, utilizzando “droni e missili contro città pacifiche, civili che stavano dormendo, infrastrutture critiche. Questa è la vera risposta del criminale di guerra Putin a tutti coloro che lo hanno chiamato e visitato di recente. Abbiamo bisogno di pace attraverso la forza, non di acquiescenza”. Così il Ministro degli Affari Esteri di Kiev, Andrii Sybiha, commentando l’attacco su larga scala della Russia sull’Ucraina di questa notte. Lo riporta Ukrinform.

Polonia attiva jet per proteggere il territorio

“A causa di un attacco massiccio da parte della Russia, che sta effettuando attacchi con missili da crociera, missili balistici e droni contro siti situati, tra l’altro, nell’Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni degli aerei polacchi e alleati”. Lo ha scritto il Comando operativo polacco in un post su X. Per le forze armate di Varsavia le operazioni sono “finalizzate a garantire la sicurezza nelle aree adiacenti alle zone minacciate”.

Allarme AIEA: “Attacco russo ha messo sotto pressione sicurezza nucleare”

“Le centrali nucleari operative (NPP) dell’Ucraina hanno ridotto la produzione di elettricità come misura precauzionale questa mattina a seguito di diffuse attività militari in tutto il Paese che, secondo quanto riferito, hanno preso di mira la sua infrastruttura energetica, mettendo ulteriormente sotto pressione la sicurezza nucleare”. Lo ha detto il direttore generale Rafael Mariano Grossi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

Biden autorizza Kiev a uso missili lungo raggio in Russia

Il presidente Usa Joe Biden ha autorizzato per la prima volta l’Ucraina a usare missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per colpire all’interno della Russia. Lo riferiscono ad Associated Press fonti che hanno familiarità con la questione. La decisione rappresenta un importante cambiamento nella politica degli Stati Uniti e arriva mentre Biden sta per lasciare l’incarico e il presidente eletto Donald Trump si è impegnato a limitare il sostegno americano all’Ucraina e a porre fine alla guerra il prima possibile. Secondo una delle fonti, le armi saranno probabilmente utilizzate in risposta alla decisione della Corea del Nord di inviare migliaia di truppe in Russia a sostegno dell’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin.

Missile balistico russo su palazzo a Sumy, otto morti

Un missile balistico russo ha colpito stasera un edificio residenziale nella città ucraina di Sumy provocando almeno otto morti, fra cui un bambino, e dieci feriti. Lo riporta l’Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Sumy, Artem Kobzar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata