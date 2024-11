Il premier e la sua famiglia non erano in casa in quel momento

Tre persone sono state arrestate nelle prime ore di domenica mattina, dopo che ieri sera un paio di razzi sono stati lanciati contro la residenza privata del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea, atterrando nel cortile della casa. Lo ha dichiarato la Polizia di Israele, come riporta il Times of Israel. Non sono stati segnalati danni nell’ambito di quanto avvenuto: Netanyahu e la sua famiglia non erano in casa in quel momento. La polizia israeliana e lo Shin Bet stanno indagando sull’incidente.

