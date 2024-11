Sabato un aereo C-130J dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Pisa trasportando oltre 15 tonnellate di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese a Gaza. Questi materiali, raccolti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, verranno trasferiti a Gaza dopo l’arrivo a Larnaca, Cipro. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha autorizzato il volo, ha dichiarato: “L’Italia sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile a Gaza. Ancora una volta la Difesa ha dato dimostrazione di professionalità, reattività e grande umanità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando l’impegno del nostro Paese per la de-escalation e la solidarietà”. Questa operazione è parte di un più ampio sforzo italiano per fornire aiuti umanitari, che include l’impiego della nave “Vulcano” della Marina Militare e l’evacuazione di bambini palestinesi per cure negli ospedali pediatrici italiani durante il 2024.

