Urne aperte in Gabon per votare in un referendum che chiede di esprimersi sull’adozione o meno di una nuova Costituzione, a più di un anno dall’ammutinamento dei militari che hanno rovesciato con un golpe il presidente Ali Bongo Ondimba e preso il potere nella nazione centrafricana. I soldati hanno accusato il presidente deposto di gestire un governo irresponsabile e di una massiccia malversazione che rischiava di portare il Paese nel caos. La giunta ha rilasciato Ondimba una settimana dopo per motivi umanitari, consentendogli di recarsi all’estero per cure mediche. Si prevede che circa 1 milione di persone voteranno: il nuovo testo impone un mandato di sette anni, rinnovabile una sola volta, invece dell’attuale statuto che prevede un mandato di cinque anni rinnovabile illimitatamente.

